Курсанты Центра «ВОИН» поздравили с Днём воссоединения Крыма с Россией

Курсанты Центра «ВОИН» по всей стране отметили День воссоединения Крыма с Россией яркими и масштабными мероприятиями, подчёркивая важность этого исторического события. Праздничные акции включали в себя квизы, флешмобы, мастер-классы и тёплые поздравления, объединяющие молодёжь и подчёркивающие единство российского народа.

Курсанты Центра «Воин». Фото © Предоставлено Life.ru

Андраник Гаспарян, заместитель Председателя Правления Центра «ВОИН», Герой России, отметил, что этот день символизирует единство, силу духа и справедливость исторического выбора, сделанного в 2014 году. Он подчеркнул, что курсанты Центра, воспитываемые на принципах патриотизма, видят в этом празднике напоминание о важности защиты ценностей, истории и культуры России.

В Республике Татарстан воспитанники Центра организовали флешмоб, сложив живую надпись «Крым – 11 лет дома» в цветах российского флага. Этот жест символизировал неразрывную связь поколений и поддержку крымчан. В Чувашии курсанты провели акцию «Крым наш!» в Парке Победы, а также организовали «Разговоры о важном» для школьников и студентов, рассказывая об истории Крыма, его культурном наследии и значении для России.

В Хабаровске курсанты посмотрели документальный фильм о восстановлении исторической справедливости и провели «снежный бой» с использованием лазертага, демонстрируя единство и стремление к победе. В Кемеровской области ребята добавили поэтические ноты к празднованию, прочитав стихотворение «Крымская весна» на выставке в Музее изобразительных искусств. Также была организована выставка, где жители могли ознакомиться с программами Центра и осмотреть макеты оружия.

В Калмыкии состоялся телемост, объединивший курсантов Центра «ВОИН» и учащихся казачьих классов с ребятами из Севастополя, Республики Коми, Воронежской области, Бурятии и Приморского края. Участники обсудили историческое значение воссоединения Крыма с Россией и поделились традициями своих регионов.

Курсанты Центра «Воин» празднуют день воссоединения Крыма с Россией. Фото © Предоставлено Life.ru

На Сахалине курсанты записали праздничный ролик, выразив гордость за свою страну и исторический выбор крымчан. Мероприятия также прошли в ЯНАО, Псковской, Свердловской областях, на Камчатке, в Якутии, Чечне и других регионах, где работают филиалы Центра «ВОИН».

«Центр «ВОИН» — это не только про спорт и дисциплину. Мы знаем и чтим историю нашей страны, товарищество и своих наставников. Победа, в любом случае, всегда за нами», — поделился курсант Анатолий Времеев.

Центр «ВОИН» был создан по поручению президента России Владимира Путина с целью патриотического воспитания молодёжи. Сейчас филиалы Центра работают в 21 регионе страны, объединяя около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками специальной военной операции. Они проводят занятия по огневой, тактической подготовке, пилотированию БПЛА, основам тактической медицины и другим дисциплинам, воспитывая достойных защитников Родины.