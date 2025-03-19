Трамп: Россия получила преимущество, окружив примерно 2500 солдат ВСУ

Российская армия превзошла Вооружённые силы Украины (ВСУ) на поле боя, окружив примерно 2500 тысячи украинских боевиков. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Армия России получила преимущество над ВСУ на поле боя. Она окружила около 2500 украинских военных», — отметил Трамп в интервью для Fox News.