Трамп: Россия получила преимущество, окружив примерно 2500 солдат ВСУ
Российская армия превзошла Вооружённые силы Украины (ВСУ) на поле боя, окружив примерно 2500 тысячи украинских боевиков. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Армия России получила преимущество над ВСУ на поле боя. Она окружила около 2500 украинских военных», — отметил Трамп в интервью для Fox News.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что перед переговорами президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа украинские войска пять раз пытались прорваться в Белгородскую область. Также российские военные сбросили 40 авиабомб ФАБ-500 в Сумской области, чтобы предотвратить провокации со стороны Киева перед диалогом России и США.
Telegram / Минобороны России / Руслан Сергеев