Аэропорт Нижнекамска возобновил работу после ночных ограничений
В аэропорту Бегишево Нижнекамска сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-службы Росавиации.
«В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 07:30 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России временно остановили работу трёх аэропортов — в Казани, Нижнекамске и Нижнем Новгороде. Ограничительные меры объяснили организацией безопасности полётов. В ночь на 19 марта дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, что привело к пожару.
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