Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 05:15

Аэропорт Нижнекамска возобновил работу после ночных ограничений

В аэропорту Бегишево Нижнекамска сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-службы Росавиации.

«В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 07:30 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

В аэропортах Нижнего Новгорода и Казани сняты ограничения на полёты
В аэропортах Нижнего Новгорода и Казани сняты ограничения на полёты

Ранее Life.ru рассказывал, что в России временно остановили работу трёх аэропортов — в Казани, Нижнекамске и Нижнем Новгороде. Ограничительные меры объяснили организацией безопасности полётов. В ночь на 19 марта дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, что привело к пожару.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Николай Рюмин
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar