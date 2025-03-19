ВСУ нанесли удар по центру Горловки, 11 человек ранены
Пушилин: В Горловке пострадало 11 человек в результате атаки ВСУ
Вооружённые силы Украины нанесли удар по центру Горловки в ДНР. В результате атаки пострадали 11 мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин в телеграм-канале.
Результат обстрела ВСУ в Горловке. Фото © Telegram / Приходько РИК
«В результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получили 11 человек», — написал он.
Уточняется, что среди пострадавших женщины 1973, 1964, 1964, 1951, 1980, 1975, 1970 и 1969 годов рождения. Также с травмами госпитализированы мужчины 1974, 1939 и 1957 годов. Также сообщается о повреждениях домостроений и объектов гражданской инфраструктуры. Значительные повреждения получило маршрутное такси №100.
А ранее Life.ru сообщал, что киевский режим попытался вклинить подразделения ВСУ в территорию Белгородской области, преследуя цель создать негативный фон вокруг переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Украинские подразделения попытались атаковать в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье.
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