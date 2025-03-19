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Регион
19 марта, 07:07

ВСУ нанесли удар по центру Горловки, 11 человек ранены

Пушилин: В Горловке пострадало 11 человек в результате атаки ВСУ

Вооружённые силы Украины нанесли удар по центру Горловки в ДНР. В результате атаки пострадали 11 мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин в телеграм-канале.

Результат обстрела ВСУ в Горловке. Фото © Telegram / Приходько РИК

Результат обстрела ВСУ в Горловке. Фото © Telegram / Приходько РИК

«В результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получили 11 человек», — написал он.

Уточняется, что среди пострадавших женщины 1973, 1964, 1964, 1951, 1980, 1975, 1970 и 1969 годов рождения. Также с травмами госпитализированы мужчины 1974, 1939 и 1957 годов. Также сообщается о повреждениях домостроений и объектов гражданской инфраструктуры. Значительные повреждения получило маршрутное такси №100.

Приходько: Житель Горловки погиб в результате атаки ВСУ на ДНР
Приходько: Житель Горловки погиб в результате атаки ВСУ на ДНР

А ранее Life.ru сообщал, что киевский режим попытался вклинить подразделения ВСУ в территорию Белгородской области, преследуя цель создать негативный фон вокруг переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Украинские подразделения попытались атаковать в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Solodovnik

Мария Любицкая
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