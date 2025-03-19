ВСУ нанесли удар по центру Горловки, 11 человек ранены

Вооружённые силы Украины нанесли удар по центру Горловки в ДНР. В результате атаки пострадали 11 мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин в телеграм-канале.

Уточняется, что среди пострадавших женщины 1973, 1964, 1964, 1951, 1980, 1975, 1970 и 1969 годов рождения. Также с травмами госпитализированы мужчины 1974, 1939 и 1957 годов. Также сообщается о повреждениях домостроений и объектов гражданской инфраструктуры. Значительные повреждения получило маршрутное такси №100.