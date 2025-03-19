Свыше 400 томов: Потерпевшие от теракта в «Крокусе» не стали знакомиться с делом
ТАСС: Пострадавшие от теракта в «Крокусе» отказались знакомиться с делом
Большинство потерпевших в результате теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, приняла решение не знакомиться с материалами уголовного дела, возбуждённого после трагедии. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По его словам, основная часть потерпевших отказались от права ознакомиться с материалами дела, которое насчитывает более 400 томов. Некоторые из них решили не изучать эти материалы в полном объёме. В данный момент с делом знакомятся обвиняемые, и ориентировочно в мае 2025 года оно будет передано в прокуратуру.
Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы потерпевших, также подтвердила в разговоре с ТАСС, что значительная часть её клиентов не стала знакомиться с делом. Она отметила, что многие из них полностью доверились её команде и отказались от этого права, однако не стала вдаваться в подробности.
Напомним, кровавый террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске случился 22 марта 2024 года. Боевики открыли огонь по людям, после чего подожгли зрительный зал. Жертвами трагедии стали 145 человек, пострадали свыше 550. На следующей день четверо непосредственных исполнителей теракта были задержаны, а в Москве арестовали свыше 10 их пособников. Недавно появилась информация, что срок расследования обстоятельств теракта продлили до конца мая.
Life.ru