Свыше 400 томов: Потерпевшие от теракта в «Крокусе» не стали знакомиться с делом

Большинство потерпевших в результате теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, приняла решение не знакомиться с материалами уголовного дела, возбуждённого после трагедии. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, основная часть потерпевших отказались от права ознакомиться с материалами дела, которое насчитывает более 400 томов. Некоторые из них решили не изучать эти материалы в полном объёме. В данный момент с делом знакомятся обвиняемые, и ориентировочно в мае 2025 года оно будет передано в прокуратуру.