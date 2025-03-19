Стоимость золота побила новый рекорд
Стоимость золота на бирже впервые в истории превысила $3050 тройскую унцию
Фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожал до 3050 долларов за тройскую унцию, это новый исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные на торговой площадке Comex (входит в Нью-Йоркскую товарную биржу).
По информации на 08:38 мск драгоценный металл прибавил в цене 0,32% и торговался за 3050,4 доллара. Примерно через 20 минут золото подорожало ещё на 0,38%, достигнув отметки $3052,4 за тройскую унцию.
Ранее сообщалось, что запасы реального золота в российских банках в конце 2024 года сократились почти на 50%. В физическом выражении это 33 тонны. Также Life.ru писал, что в начале февраля цены на золото на спотовом рынке установили исторический максимум из-за неопределённости во внешнеэкономической политике США. Стоимость металла достигала $2836,72 за унцию.
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