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19 марта, 07:50

Стоимость золота побила новый рекорд

Стоимость золота на бирже впервые в истории превысила $3050 тройскую унцию

Фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожал до 3050 долларов за тройскую унцию, это новый исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные на торговой площадке Comex (входит в Нью-Йоркскую товарную биржу).

По информации на 08:38 мск драгоценный металл прибавил в цене 0,32% и торговался за 3050,4 доллара. Примерно через 20 минут золото подорожало ещё на 0,38%, достигнув отметки $3052,4 за тройскую унцию.

Тысячи золотых слитков изъяты из Банка Англии из-за угрозы торговой войны с США
Тысячи золотых слитков изъяты из Банка Англии из-за угрозы торговой войны с США

Ранее сообщалось, что запасы реального золота в российских банках в конце 2024 года сократились почти на 50%. В физическом выражении это 33 тонны. Также Life.ru писал, что в начале февраля цены на золото на спотовом рынке установили исторический максимум из-за неопределённости во внешнеэкономической политике США. Стоимость металла достигала $2836,72 за унцию.

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Shutterstpck / FOTODOM / r.classen

Никита Никонов
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