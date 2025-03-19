Похищенную под Красноярском девочку разыскивают более 150 сотрудников МВД

«В настоящее время созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтёров, ориентировка на подростка разослана всем наружным нарядам полиции Ачинска, а также в ближайшие территориальные ОВД. <…> Вся ачинская полиция поднята по тревоге. <…> В настоящее время задействованы свыше 150 сотрудников», — сообщили в МВД.

Напомним, 18 марта в 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) Дарья Васинеева покинула свой дом. Спустя два часа её отец получил тревожное видео от незнакомца, в котором дочь, сидя на коленях на кладбище и просит прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар». СК возбудил уголовное дело, девочку ищут. Накануне стало известно, что она сама записала этот ролик на погосте.