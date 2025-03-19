Похищенную под Красноярском девочку разыскивают более 150 сотрудников МВД
Девочку, которую похитили в Ачинске Красноярского края, разыскивают более 150 правоохранителей. Задействованы волонтёры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Поиски школьницы. Видео © Telegram / МВД 24
«В настоящее время созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтёров, ориентировка на подростка разослана всем наружным нарядам полиции Ачинска, а также в ближайшие территориальные ОВД. <…> Вся ачинская полиция поднята по тревоге. <…> В настоящее время задействованы свыше 150 сотрудников», — сообщили в МВД.
Напомним, 18 марта в 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) Дарья Васинеева покинула свой дом. Спустя два часа её отец получил тревожное видео от незнакомца, в котором дочь, сидя на коленях на кладбище и просит прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар». СК возбудил уголовное дело, девочку ищут. Накануне стало известно, что она сама записала этот ролик на погосте.
Telegram / МВД 24