Песков: Путин и Трамп не обсуждали подключение ЕС к диалогу по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что во время вчерашних переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не поднимался вопрос о привлечении Европейского Союза или отдельных европейских стран к процессу урегулирования ситуации на Украине.
«Эта тема не затрагивалась», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.
При этом Песков подтвердил, что телефонный разговор президентов России и США продлился около двух часов. Он уточнил, что Путин и Трамп общались, в том числе и через переводчиков.
Напомним, что накануне состоялся исторический телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США. В ходе беседы лидеры обсудили важные вопросы нормализации двусторонних отношений. В Кремле подчеркнули, что одним из ключевых условий для снижения напряженности на Украине является полное прекращение иностранной военной помощи и передача разведывательной информации Киеву.
Life.ru