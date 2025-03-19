Песков: Путин и Трамп не обсуждали подключение ЕС к диалогу по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что во время вчерашних переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не поднимался вопрос о привлечении Европейского Союза или отдельных европейских стран к процессу урегулирования ситуации на Украине.

При этом Песков подтвердил, что телефонный разговор президентов России и США продлился около двух часов. Он уточнил, что Путин и Трамп общались, в том числе и через переводчиков.