Не все депутаты так думают: В Тарусской гордуме отреагировали на призыв Руденко о мини-юбках
Депутат Калмыков: Призыв Руденко носить мини-юбки является неэтичным
В Тарусской гордуме прокомментировали призыв калужского депутата Евгения Руденко носить мини-юбки ради повышения рождаемости. Там высказывание народного избранника сочли неэтичным и посоветовали ему не приписывать личное мнение всем депутатам.
«Городская дума города Таруса сообщает, что высказывание депутата Руденко Е.М. по поводу «мини-юбок» имеет сугубо личный характер и не выражает мнения всех депутатов городской думы», — приводит ответ главы города Таруса и председателя гордумы Алексея Калмыкова РИА «Новости».
Калмыков уточнил, что призыв Руденко был рассмотрен депутатской комиссией по развитию местного самоуправления, организации работы думы, контролю по процедурным вопросам, регламенту, депутатской этике. Парламентарию рекомендовали впредь не заявлять от лица всех депутатов.
Напомним, что ранее Руденко призвал женщин носить мини-юбки в солнечные дни с целью повышения демографических показателей в России. Пользователи предложили депутатам тоже не отказывать себе в удовольствии и весной выйти на улицы без брюк. Народный избранник не отступил от своих спорных идей. Он заявил, что коллеги поддерживают его инициативу.
Life.ru / Kandinsky 3.1