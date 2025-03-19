Не все депутаты так думают: В Тарусской гордуме отреагировали на призыв Руденко о мини-юбках

В Тарусской гордуме прокомментировали призыв калужского депутата Евгения Руденко носить мини-юбки ради повышения рождаемости. Там высказывание народного избранника сочли неэтичным и посоветовали ему не приписывать личное мнение всем депутатам.

«Городская дума города Таруса сообщает, что высказывание депутата Руденко Е.М. по поводу «мини-юбок» имеет сугубо личный характер и не выражает мнения всех депутатов городской думы», — приводит ответ главы города Таруса и председателя гордумы Алексея Калмыкова РИА «Новости».