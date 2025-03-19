Депутаты разрешили исполнять решение о призыве на срочную службу в течение года

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании в I чтении законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Авторами документа являются несколько парламентариев во главе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым.

Проект закона предлагает призывать на воинскую службу в течение года, если решение не было исполнено непосредственно во время призыва. Соответствующее нововведение должно быть внесено в закон «О воинской обязанности и военной службе». Предполагается, что оно начнёт действовать с 1 января. Вместе с тем новая норма может затронуть и прошлогодний осенний призыв, который продолжался с 1 октября по 31 декабря.