Депутаты разрешили исполнять решение о призыве на срочную службу в течение года
ГД в I чтении приняла проект закона о призыве на срочную службу в течение года
Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании в I чтении законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Авторами документа являются несколько парламентариев во главе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым.
Проект закона предлагает призывать на воинскую службу в течение года, если решение не было исполнено непосредственно во время призыва. Соответствующее нововведение должно быть внесено в закон «О воинской обязанности и военной службе». Предполагается, что оно начнёт действовать с 1 января. Вместе с тем новая норма может затронуть и прошлогодний осенний призыв, который продолжался с 1 октября по 31 декабря.
Кроме того, документ предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах. В пояснительной записке уточняется, что основные критерии для создания таких комиссий — транспортная доступность, оснащение помещений призывных пунктов нужным оборудованием и их пропускная способность.
Ранее в профильном комитете ГД поддержали проект закона по исполнению решения о призыве на срочную службу. Картаполов тем временем сообщил, что Госдума собирается принять инициативу, которая освободит от обязательного призыва на срочную службу ветеранов СВО, отслуживших по контракту более полугода. Вопрос может быть решён уже в весеннюю сессию.
TACC / Евгений Епанчинцев