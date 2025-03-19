«Мы не знаем 95% переговоров»: В Госдуме указали на секретность разговора Путина и Трампа

Депутат Государственной думы Андрей Гурулёв в беседе с Life.ru прокомментировали разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, 95% беседы лидеров — тайна, которую мы не знаем.

Андрей Гурулёв о разговоре Путина и Трампа. Видео © Life.ru

«Мы не знаем 95% того, о чём говорили. Так должно быть, такие вещи не разглашаются», — сказал Гурулёв.

Депутат добавил, что Путин и Трамп могли обсуждать не только Украину, но и ряд других тем, где у стран есть интересы. Среди них сотрудничество в Арктике, странах Африки и Латинской Америки.