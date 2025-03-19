Эксперт объяснила, почему Украине не нашлось места в коммюнике по итогам беседы Путина и Трампа

«Украина» произносилась намного меньше, чем названия наших стран, фамилии наших политиков и лидеров. Это означает, что всё-таки обсуждались больше наши дела. Индекс вспоминаемости — это больше такой пиар-термин и это всё-таки не из области делового протокола и этикета. Они [Путин и Трамп] в принципе говорили о взаимоотношениях одной и второй страны, то есть России и США, чем о третьей стороне, об Украине, при чём тут она вообще.