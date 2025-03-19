Эксперт объяснила, почему Украине не нашлось места в коммюнике по итогам беседы Путина и Трампа
Эксперт Богачёва: В итогах беседы Путина и Трампа почти не упоминали Киев
В комментариях по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа очень мало упоминали слово «Украина». Эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачёва в разговоре с Life.ru объяснила причины этого.
«Украина» произносилась намного меньше, чем названия наших стран, фамилии наших политиков и лидеров. Это означает, что всё-таки обсуждались больше наши дела. Индекс вспоминаемости — это больше такой пиар-термин и это всё-таки не из области делового протокола и этикета. Они [Путин и Трамп] в принципе говорили о взаимоотношениях одной и второй страны, то есть России и США, чем о третьей стороне, об Украине, при чём тут она вообще.
Эксперт заключила, по этим переговорам можно понять, что начата планомерная работа над улучшением отношений России и США. До этого такого телефонного разговора не было несколько лет.
Напомним, что накануне прошёл телефонный разговор Путина и президента США. Главы государств обсудили отношения между странами и поговорили об Украине. В Кремле, комментируя беседу, отметили, что Путин и Трамп понимают и доверяют друг другу.
ТАСС / AP