Разговор Путина и Трампа
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Регион
19 марта, 12:28

«Твёрдый и сильный»: Трамп рассказал, какое впечатление произвёл на него Путин

Трамп: Путин был «очень сильный» во время телефонного разговора

Президент США Дональд Трамп поделился своими впечатлениями от прошедшего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что глава РФ был твёрдым и сильным. Кроме того, Путин был решительно настроен на завершение конфликта на Украине.

«Путин был очень твёрдым, очень сильным, каковым он и является», заявил Трамп в интервью газете Washington Examiner.

Напомним, что накануне прошёл телефонный разговор Путина и президента США. Он длился около двух с половиной часов. Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, глава государства отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов. По словам Трампа, США и РФ не обсуждали прекращение поставок военной помощи на Украину. В Кремле опровергли это заявление Трампа.

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Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Полина Никифорова
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