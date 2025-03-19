«Твёрдый и сильный»: Трамп рассказал, какое впечатление произвёл на него Путин

Президент США Дональд Трамп поделился своими впечатлениями от прошедшего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что глава РФ был твёрдым и сильным. Кроме того, Путин был решительно настроен на завершение конфликта на Украине.