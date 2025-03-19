«Твёрдый и сильный»: Трамп рассказал, какое впечатление произвёл на него Путин
Трамп: Путин был «очень сильный» во время телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп поделился своими впечатлениями от прошедшего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что глава РФ был твёрдым и сильным. Кроме того, Путин был решительно настроен на завершение конфликта на Украине.
«Путин был очень твёрдым, очень сильным, каковым он и является», — заявил Трамп в интервью газете Washington Examiner.
Напомним, что накануне прошёл телефонный разговор Путина и президента США. Он длился около двух с половиной часов. Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, глава государства отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов. По словам Трампа, США и РФ не обсуждали прекращение поставок военной помощи на Украину. В Кремле опровергли это заявление Трампа.
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