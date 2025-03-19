Патрушев назвал страны, которые попытаются сорвать договорённости России и США
Патрушев: Страны ЕС попытаются сорвать договорённости России и США
Страны Евросоюза попытаются сорвать договорённости России и США. Об этом предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев.
«Конечно, европейцы в первую очередь будут [пытаться сорвать договорённости], особенно прибалты, финны, поляки будут это делать», — сказал Патрушев журналистам.
Он подчеркнул, что ничего у ЕС не получится. При этом Патрушев пояснил, что не ждёт какой-то конкретной провокации.
Напомним, накануне прошёл долгий телефонный разговор Путина и президента США. Лидер РФ поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, глава государства отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов.
ТАСС / Кристина Кормилицына