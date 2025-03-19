Патрушев назвал страны, которые попытаются сорвать договорённости России и США

Страны Евросоюза попытаются сорвать договорённости России и США. Об этом предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Конечно, европейцы в первую очередь будут [пытаться сорвать договорённости], особенно прибалты, финны, поляки будут это делать», — сказал Патрушев журналистам.