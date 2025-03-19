Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 12:56

Патрушев назвал страны, которые попытаются сорвать договорённости России и США

Патрушев: Страны ЕС попытаются сорвать договорённости России и США

Страны Евросоюза попытаются сорвать договорённости России и США. Об этом предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Конечно, европейцы в первую очередь будут [пытаться сорвать договорённости], особенно прибалты, финны, поляки будут это делать», — сказал Патрушев журналистам.

Он подчеркнул, что ничего у ЕС не получится. При этом Патрушев пояснил, что не ждёт какой-то конкретной провокации.

«Мы не знаем 95% переговоров»: В Госдуме указали на секретность разговора Путина и Трампа
«Мы не знаем 95% переговоров»: В Госдуме указали на секретность разговора Путина и Трампа

Напомним, накануне прошёл долгий телефонный разговор Путина и президента США. Лидер РФ поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, глава государства отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов.

Обложка ©

ТАСС / Кристина Кормилицына

Никита Никонов
  • Новости
  • Николай Патрушев
  • ЕС
  • США
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Разговор Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar