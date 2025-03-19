СБУ объявила в розыск Бориса Корчевникова из-за съёмок в «Кадетстве» и поездок на Донбасс

Ему заочно предъявлены обвинения по трём статьям украинского уголовного кодекса, включая посягательство на территориальную целостность Украины, оправдание действий России и прославление российских военных, а также незаконное пересечение границы. В СБУ отметили, что Корчевников поддерживает Россию не только в эфире, но и лично посещал Донбасс. Спецслужба также упомянула его работу на телеканалах «Спас» и «Россия-1», а также участие в сериале «Кадетство».