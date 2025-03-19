СБУ объявила в розыск Бориса Корчевникова из-за съёмок в «Кадетстве» и поездок на Донбасс
СБУ заочно предъявила обвинения и объявила в розыск телеведущего Корчевникова
Телеведущий Борис Корчевников. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Бориса Корчевникова, генерального директора телеканала «Спас» и российского телеведущего. В базе данных СБУ указано, что он скрывается от украинских правоохранительных органов.
Ему заочно предъявлены обвинения по трём статьям украинского уголовного кодекса, включая посягательство на территориальную целостность Украины, оправдание действий России и прославление российских военных, а также незаконное пересечение границы. В СБУ отметили, что Корчевников поддерживает Россию не только в эфире, но и лично посещал Донбасс. Спецслужба также упомянула его работу на телеканалах «Спас» и «Россия-1», а также участие в сериале «Кадетство».
В марте СБУ заочно обвинила также певца Григория Лепса и актёра Ивана Охлобыстина. Владимир Зеленский подписывает указы о санкциях против физических и юридических лиц, связанных с Россией, регулярно.