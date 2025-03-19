Система SWIFT больше не нужна российским банкам, заявили в ВТБ
Костин: Россия не нуждается в системе SWIFT, она сильно устарела
У банков РФ полностью отсутствует потребность в системе денежных переводов SWIFT, так как она не может обеспечить безопасность и стабильное обслуживание клиентов. С таким мнением выступил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«SWIFT нам не нужен. Сегодня новые абсолютно формы для работы. SWIFT показал, что он не может обеспечивать равноправное и, главное, стабильное и надёжное обслуживание банков. Поэтому, конечно, западные банки вернутся к взаимоотношениям с российскими рано или поздно», — сказал Костин журналу «Эксперт».
Банкир добавил, что сейчас РФ торгует с миром и платит национальной валютой. Партнёрам России следует придумывать новые системы взаиморасчётов и создавать финансовые рынки.
Ранее SWIFT считалась основным инструментом для обработки платежей и совершения большинства банковских операций по всему миру. В ответ на антироссийские санкции, которые стали активно вводить в 2014 году, появились альтернативные механизмы. Так, в России сейчас функционирует система передачи финансовых сообщений — СПФС. Также Life.ru писал, что 17 марта вступили в силу новые ограничения ЕС. Они касаются 11 российских банков, которые отключили от системы SWIFT.
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