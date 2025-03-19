Система SWIFT больше не нужна российским банкам, заявили в ВТБ

У банков РФ полностью отсутствует потребность в системе денежных переводов SWIFT, так как она не может обеспечить безопасность и стабильное обслуживание клиентов. С таким мнением выступил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«SWIFT нам не нужен. Сегодня новые абсолютно формы для работы. SWIFT показал, что он не может обеспечивать равноправное и, главное, стабильное и надёжное обслуживание банков. Поэтому, конечно, западные банки вернутся к взаимоотношениям с российскими рано или поздно», — сказал Костин журналу «Эксперт».

Банкир добавил, что сейчас РФ торгует с миром и платит национальной валютой. Партнёрам России следует придумывать новые системы взаиморасчётов и создавать финансовые рынки.