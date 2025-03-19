«Лента.ру» рассказала историю о спасении жителя Суджи бойцами ВСУ
«Лента.ру» опубликовала историю россиянина Сергея Луценко, который получил тяжелое ранение в районе Суджи и, если верить его сестре Ольге Севастюк, был спасён солдатами ВСУ.
Со слов женщины, она потеряла связь с братом в августе 2024 года. Первые известия о его состоянии она получила лишь в январе 2025 года, когда узнала о его критическом состоянии. Позже Луценко был переведен в украинские Сумы. Женщина отметила, что вскоре ей удалось поговорить с братом, который сообщил, что его собираются вернуть в интернат в Суджу.
В феврале Ольга узнала о том, что интернат подвергся атаке. Вскоре она получила сообщение с украинского номера с предложением пообщаться с братом по видеосвязи, и согласилась. Брат рассказал, что получил ранения во дворе своего дома перед Новым годом. Военные помогли ему, укрыв в подвале, а затем утром вывезли в Сумы, где ему сделали операцию на спине.
Луценко по-прежнему находится на территории Украины. Он не попал в первую группу эвакуированных жителей Суджи из Сум в начале марта и из-за полученных травм передвигается только с помощью костыля.
Ранее Life.ru сообщал о многочисленных преступлениях, совершённых украинскими бойцами на территории Курской области. Так, СК возбудил дело по факту обнаружения убитых ВСУ мирных жителей в приграничном регионе. Их тела были обнаружены в церкви Воздвижения Креста Господня. У некоторых пенсионеров отрублены руки и ноги, у других — следы выстрелов в голову. А муж Нины Кузнецовой, которую расстреляли солдаты ВСУ в 2024 году, подтвердил, что тело супруги нашли в больнице села Гончаровка Суджанского района Курской области. Мёртвая девушка продолжала лежать в уцелевшей части разрушенного медучреждения, куда супруг Артём принёс её после ранения.
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