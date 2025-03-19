«Лента.ру» рассказала историю о спасении жителя Суджи бойцами ВСУ

«Лента.ру» опубликовала историю россиянина Сергея Луценко, который получил тяжелое ранение в районе Суджи и, если верить его сестре Ольге Севастюк, был спасён солдатами ВСУ.

Со слов женщины, она потеряла связь с братом в августе 2024 года. Первые известия о его состоянии она получила лишь в январе 2025 года, когда узнала о его критическом состоянии. Позже Луценко был переведен в украинские Сумы. Женщина отметила, что вскоре ей удалось поговорить с братом, который сообщил, что его собираются вернуть в интернат в Суджу.

В феврале Ольга узнала о том, что интернат подвергся атаке. Вскоре она получила сообщение с украинского номера с предложением пообщаться с братом по видеосвязи, и согласилась. Брат рассказал, что получил ранения во дворе своего дома перед Новым годом. Военные помогли ему, укрыв в подвале, а затем утром вывезли в Сумы, где ему сделали операцию на спине.

Луценко по-прежнему находится на территории Украины. Он не попал в первую группу эвакуированных жителей Суджи из Сум в начале марта и из-за полученных травм передвигается только с помощью костыля.