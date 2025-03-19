Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 15:58

Дюмин и Бабушкин обсудили вопросы работы новой комиссии Госсовета

Фото © Telegram / Игорь Бабушкин

Фото © Telegram / Игорь Бабушкин

Помощник президента России и Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провёл встречу с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции (СВО) и их семей Игорем Бабушкиным. В ходе встречи обсуждались ключевые задачи комиссии, состав и план работы на оставшуюся часть года.

«Вопросы поддержки наших героев и их близких – главный приоритет. Поэтому Президент своим указом создал комиссию Госсовета, которая должна объединить усилия и всех комиссий Госсовета, и всех органов власти, и Фонда «Защитники Отечества», и других общественных организаций. Для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее», — отметил Дюмин.

По словам помощника президента, важно активнее вовлекать в эту работу регионы и их социальные и медицинские учреждения, делать всё возможное, чтобы помочь ребятам, возвращающимся с фронта, адаптироваться к мирной жизни. Дюмин подчеркнул, что времени на раскачку нет, работу комиссии нужно запустить незамедлительно.

Игорь Бабушкин в свою очередь отметил, что в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Будут созданы рабочие группы по трём основным направлениям: во-первых, это социализация и жизнеустройство, во-вторых, улучшение медицинской и психологической помощи, ну, а в-третьих, обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в этой области.

Путин поручил кабмину рассмотреть новую меру соцподдержки семей погибших героев СВО
Путин поручил кабмину рассмотреть новую меру соцподдержки семей погибших героев СВО

Бабушкин также акцентировал внимание на необходимости более тесного сотрудничества региональных органов власти с Фондом «Защитники Отечества», который выступает основным организатором и координатором данной работы.

«Фонд работает с конкретными людьми, тогда как комиссия будет заниматься общими проблемами и системными вопросами. Наша задача — создать условия для эффективного решения этих вопросов как для Фонда, так и для органов власти всех уровней. Однако конечная цель как Фонда, так и комиссии — обеспечить благополучие наших героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и их семей», — добавил он.

Первое установочное заседание комиссии состоится уже на следующей неделе.

Песков: Решение проблем участников СВО и их семей — приоритет для Путина
Песков: Решение проблем участников СВО и их семей — приоритет для Путина

Ранее президент Владимир Путин исполнил важное обещание о пропавших без вести бойцах СВО. Теперь помощью их семьям займётся Фонд «Защитники Отечества».

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Алексей Дюмин
  • Другие новости
  • Политика
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar