Дюмин и Бабушкин обсудили вопросы работы новой комиссии Госсовета

Помощник президента России и Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провёл встречу с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции (СВО) и их семей Игорем Бабушкиным. В ходе встречи обсуждались ключевые задачи комиссии, состав и план работы на оставшуюся часть года.

«Вопросы поддержки наших героев и их близких – главный приоритет. Поэтому Президент своим указом создал комиссию Госсовета, которая должна объединить усилия и всех комиссий Госсовета, и всех органов власти, и Фонда «Защитники Отечества», и других общественных организаций. Для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее», — отметил Дюмин.

По словам помощника президента, важно активнее вовлекать в эту работу регионы и их социальные и медицинские учреждения, делать всё возможное, чтобы помочь ребятам, возвращающимся с фронта, адаптироваться к мирной жизни. Дюмин подчеркнул, что времени на раскачку нет, работу комиссии нужно запустить незамедлительно.

Игорь Бабушкин в свою очередь отметил, что в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Будут созданы рабочие группы по трём основным направлениям: во-первых, это социализация и жизнеустройство, во-вторых, улучшение медицинской и психологической помощи, ну, а в-третьих, обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в этой области.

Бабушкин также акцентировал внимание на необходимости более тесного сотрудничества региональных органов власти с Фондом «Защитники Отечества», который выступает основным организатором и координатором данной работы.

«Фонд работает с конкретными людьми, тогда как комиссия будет заниматься общими проблемами и системными вопросами. Наша задача — создать условия для эффективного решения этих вопросов как для Фонда, так и для органов власти всех уровней. Однако конечная цель как Фонда, так и комиссии — обеспечить благополучие наших героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и их семей», — добавил он.

Первое установочное заседание комиссии состоится уже на следующей неделе.