С Украиной покончат: Норвежский профессор увидел тревожный знак в заявлении Белого дома
Норвежский профессор Дизен: Союзники Киева и Россия покончат с Украиной
Украина прекратит существование в нынешнем виде после окончания вооружённого конфликта. Руку к этому приложат в том числе и западные союзники киевского режима, выразил уверенность профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Так эксперт прокомментировал заявление Белого дома о готовности США установить контроль над украинскими АЭС с целью «защиты» стратегических объектов.
«После того, как США, Россия и ЕС покончат с Украиной, от неё останется не так уж и много», — написал политолог в соцсети X.
Напомним, что предложение передать атомные электростанции под контроль США Владимиру Зеленскому озвучил и лично американский лидер Дональд Трамп. Переговоры двух политиков состоялись 19 марта.
Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny