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20 марта, 04:43

С Украиной покончат: Норвежский профессор увидел тревожный знак в заявлении Белого дома

Норвежский профессор Дизен: Союзники Киева и Россия покончат с Украиной

Украина прекратит существование в нынешнем виде после окончания вооружённого конфликта. Руку к этому приложат в том числе и западные союзники киевского режима, выразил уверенность профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так эксперт прокомментировал заявление Белого дома о готовности США установить контроль над украинскими АЭС с целью «защиты» стратегических объектов.

«После того, как США, Россия и ЕС покончат с Украиной, от неё останется не так уж и много», — написал политолог в соцсети X.

«Мы можем это сделать»: Власти США не увидели проблем в приватизации украинских АЭС
«Мы можем это сделать»: Власти США не увидели проблем в приватизации украинских АЭС

Напомним, что предложение передать атомные электростанции под контроль США Владимиру Зеленскому озвучил и лично американский лидер Дональд Трамп. Переговоры двух политиков состоялись 19 марта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny

Антон Голыбин
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