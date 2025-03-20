Украина прекратит существование в нынешнем виде после окончания вооружённого конфликта. Руку к этому приложат в том числе и западные союзники киевского режима, выразил уверенность профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так эксперт прокомментировал заявление Белого дома о готовности США установить контроль над украинскими АЭС с целью «защиты» стратегических объектов.