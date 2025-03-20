У США нет карт, чтобы влиять на переговоры с РФ, считают в Японии
Эксперт Минобороны Японии: У США нет «козырей» на переговорах с РФ по Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Переговоры по разрешению украинского конфликта, в котором участвуют Россия и США, вероятно, будут проходить по сценарию Москвы, так как у Вашингтона нет эффективных карт на руках, чтобы диктовать собственные условия. Об этом заявил известный в Японии эксперт, ведущий сотрудник Института оборонных исследований при министерстве обороны страны Синдзи Хёдо.
«Объём торговли России с США относительно невелик, и карта кнута в виде повышенных пошлин, которую любит использовать президент Дональд Трамп, не имеет в отношениях с Москвой большой эффективности. Поэтому для продвижения переговоров по Украине у Трампа есть только карта в виде пряника», — заявил эксперт в комментарии для газеты «Иомиури«.
В реальности, считает эксперт, Дональду Трампу придётся соглашаться с условиями России. Он также заметил, что телефонные переговоры лидеров США и России также касались ситуации на Ближнем Востоке. Если сотрудничество в этом русле продолжится, то в перспективе это может привести к ослаблению санкций против России, подытожил он.
Напомним, несколько дней назад состоялась беседа Владимира Путина с президентом США, которая продлилась почти два с половиной часа. В ходе диалога главы государств выразили намерение нормализовать отношение между РФ и Штатами. Кроме того, активно обсуждался украинский вопрос.