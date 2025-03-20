У США нет карт, чтобы влиять на переговоры с РФ, считают в Японии

Переговоры по разрешению украинского конфликта, в котором участвуют Россия и США, вероятно, будут проходить по сценарию Москвы, так как у Вашингтона нет эффективных карт на руках, чтобы диктовать собственные условия. Об этом заявил известный в Японии эксперт, ведущий сотрудник Института оборонных исследований при министерстве обороны страны Синдзи Хёдо.

«Объём торговли России с США относительно невелик, и карта кнута в виде повышенных пошлин, которую любит использовать президент Дональд Трамп, не имеет в отношениях с Москвой большой эффективности. Поэтому для продвижения переговоров по Украине у Трампа есть только карта в виде пряника», — заявил эксперт в комментарии для газеты «Иомиури«.