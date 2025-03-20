Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 06:05

У США нет карт, чтобы влиять на переговоры с РФ, считают в Японии

Эксперт Минобороны Японии: У США нет «козырей» на переговорах с РФ по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Переговоры по разрешению украинского конфликта, в котором участвуют Россия и США, вероятно, будут проходить по сценарию Москвы, так как у Вашингтона нет эффективных карт на руках, чтобы диктовать собственные условия. Об этом заявил известный в Японии эксперт, ведущий сотрудник Института оборонных исследований при министерстве обороны страны Синдзи Хёдо.

«Объём торговли России с США относительно невелик, и карта кнута в виде повышенных пошлин, которую любит использовать президент Дональд Трамп, не имеет в отношениях с Москвой большой эффективности. Поэтому для продвижения переговоров по Украине у Трампа есть только карта в виде пряника», заявил эксперт в комментарии для газеты «Иомиури«.

В реальности, считает эксперт, Дональду Трампу придётся соглашаться с условиями России. Он также заметил, что телефонные переговоры лидеров США и России также касались ситуации на Ближнем Востоке. Если сотрудничество в этом русле продолжится, то в перспективе это может привести к ослаблению санкций против России, подытожил он.

Макрон призвал Европу вооружаться после беседы Путина и Трампа
Макрон призвал Европу вооружаться после беседы Путина и Трампа

Напомним, несколько дней назад состоялась беседа Владимира Путина с президентом США, которая продлилась почти два с половиной часа. В ходе диалога главы государств выразили намерение нормализовать отношение между РФ и Штатами. Кроме того, активно обсуждался украинский вопрос.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Япония
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar