Боец СВО рассказал о лазейке ВС РФ с мораторием на удары по энергетике Украины

Мораторий на взаимные удары по энергетической инфраструктуре, достигнутый во время переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, не сможет как-то особенно повлиять на ход противостояния ВС РФ и ВСУ. Об этом сообщил боец СВО Платон Маматов, чьи слова приводит РИА «ФедералПресс».

Военнослужащий рассказал, что российская армия, перестав уделять внимание энергообъектам Украины, перенаправит ресурсы для атак по другим целям. Это военные заводы, штабы ВСУ и скопления живой силы.

«В военном плане я никаких дополнительных проблем для нашей армии не ожидаю», – сказал Маматов.