Зеленский не ответил на звонок Макрона из-за общения с прессой
Макрон не смог дозвониться Зеленскому, который отклонил его звонок ради брифинга
Владимиру Зеленскому во время брифинга поступил звонок от президента Франции Эмманюэля Макрона, однако он его отклонил, сославшись на занятость. Он попросил французского лидера перезвонить ему чуть позже, сообщают украинские издания.
«Во время Zoom-брифинга Владимира Зеленского ему позвонил по телефону президент Франции Эмманюэль Макрон. Украинский президент поднял трубку, объяснил, что он сейчас общается с журналистами, и пообещал перезвонить через 15-20 минут», — следует из сообщения.
После этого Зеленский подтвердил журналистам, что принял звонок от Макрона. По словам политика, с французским лидером они созваниваются в среднем раз в день.
А ранее в ходе прямого эфира президент Франции заявил, что разместит многоцелевые истребители Rafale с ядерными боеголовками на границе с Германией. Это шаг, по его заявлению, является ответом на растущую «российскую угрозу».
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