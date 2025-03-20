Зеленский не ответил на звонок Макрона из-за общения с прессой

Владимиру Зеленскому во время брифинга поступил звонок от президента Франции Эмманюэля Макрона, однако он его отклонил, сославшись на занятость. Он попросил французского лидера перезвонить ему чуть позже, сообщают украинские издания.

«Во время Zoom-брифинга Владимира Зеленского ему позвонил по телефону президент Франции Эмманюэль Макрон. Украинский президент поднял трубку, объяснил, что он сейчас общается с журналистами, и пообещал перезвонить через 15-20 минут», — следует из сообщения.