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20 марта, 15:45

Врач предупредил о высоких рисках смерти из-за болезни вейперов EVALI

Врач Шуров: Болезнь вейперов EVALI обладает высоким процентом смертности

Болезнь вейперов EVALI, которую недавно впервые нашли у пациента в России, с высокой долей вероятности может закончиться смертью или инвалидностью. Об этом сообщил aif.ru врач-нарколог Василий Шуров.

EVALI — это тяжёлая пневмония, в процессе которой выражается дыхательная недостаточность. Некоторых пациентов приходится даже подключать к ИВЛ. Им прописывают стероидные гормоны для лечения.

«Вейповая болезнь EVALI дает большой процент смертности и инвалидности», – заключил врач.

Напомним, 19 марта стало известно, что в России зарегистрировали новую болезнь вейперов EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury), которую также называют «попкорновой болезнью».

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Однако вкусные «курилки» способны спровоцировать и другие заболевание. Ранее стоматолог рассказал, что курение вейпа легко может довести до развития онкологии. Также из-за него изменяется цвет зубов, появляются язвы и кариес зубного камня.

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Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright

Владимир Озеров
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