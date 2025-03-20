Врач предупредил о высоких рисках смерти из-за болезни вейперов EVALI
Врач Шуров: Болезнь вейперов EVALI обладает высоким процентом смертности
Болезнь вейперов EVALI, которую недавно впервые нашли у пациента в России, с высокой долей вероятности может закончиться смертью или инвалидностью. Об этом сообщил aif.ru врач-нарколог Василий Шуров.
EVALI — это тяжёлая пневмония, в процессе которой выражается дыхательная недостаточность. Некоторых пациентов приходится даже подключать к ИВЛ. Им прописывают стероидные гормоны для лечения.
«Вейповая болезнь EVALI дает большой процент смертности и инвалидности», – заключил врач.
Напомним, 19 марта стало известно, что в России зарегистрировали новую болезнь вейперов EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury), которую также называют «попкорновой болезнью».
Однако вкусные «курилки» способны спровоцировать и другие заболевание. Ранее стоматолог рассказал, что курение вейпа легко может довести до развития онкологии. Также из-за него изменяется цвет зубов, появляются язвы и кариес зубного камня.
Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright