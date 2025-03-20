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Регион
20 марта, 10:02

Песков подтвердил, что Ушаков провёл телефонный разговор с Уолтцем 19 марта

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков 19 марта обсудил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем вопросы, касающиеся состава переговорщиков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В ходе вчерашнего телефонного разговора Ушакова с Уолтцем обсуждался этот вопрос», — отметил представитель Кремля.

Ранее Ушаков выразил мнение, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может принять участие в переговорах с США в Эр-Рияде. Напомним, что на первой консультации в Саудовской Аравии от США участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф, а от России — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

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Shutterstock / FOTODOM /Studio Romantic

Марина Фещенко
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