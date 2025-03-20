Песков подтвердил, что Ушаков провёл телефонный разговор с Уолтцем 19 марта

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков 19 марта обсудил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем вопросы, касающиеся состава переговорщиков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.