Путин и Трамп обсудили, кто мог бы представлять страны на переговорах

Во вторник, 18 марта, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсуждали, кто мог бы представлять Москву и Вашингтон на переговорах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Об этом речь шла. В том числе президенты говорили о необходимости таких переговоров. Они говорили о том, кто мог бы представлять страны на таких переговорах. Эта тема упоминалась, действительно», — поделился представитель Кремля.

Песков уточнил, что Москва рассчитывает на то, что переговоры на экспертном уровне продолжатся в ближайшие дни. Однако имя главного российского переговорщика пресс-секретарь пока не раскрыл.