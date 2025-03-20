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Регион
20 марта, 10:21

Путин и Трамп обсудили, кто мог бы представлять страны на переговорах

Песков: Путин и Трамп обсуждали, кто мог бы представлять страны на переговорах

Во вторник, 18 марта, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсуждали, кто мог бы представлять Москву и Вашингтон на переговорах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Об этом речь шла. В том числе президенты говорили о необходимости таких переговоров. Они говорили о том, кто мог бы представлять страны на таких переговорах. Эта тема упоминалась, действительно», — поделился представитель Кремля.

Песков уточнил, что Москва рассчитывает на то, что переговоры на экспертном уровне продолжатся в ближайшие дни. Однако имя главного российского переговорщика пресс-секретарь пока не раскрыл.

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Ранее в Кремле раскрыли возможные темы ближайших переговоров РФ и США. На предстоящей встрече представителей технических групп в ближайшие дни планируется обсудить, среди прочего, некоторые аспекты урегулирования ситуации в Украине. Одной из основных тем переговоров станет возобновление черноморской инициативы. Напомним, что ранее была достигнута договорённость о встрече представителей Штатов и России, которая скоро пройдёт в столице Саудовской Аравии.

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Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Алена Пенчугина
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