Путин и Трамп обсудили, кто мог бы представлять страны на переговорах
Песков: Путин и Трамп обсуждали, кто мог бы представлять страны на переговорах
Во вторник, 18 марта, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсуждали, кто мог бы представлять Москву и Вашингтон на переговорах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Об этом речь шла. В том числе президенты говорили о необходимости таких переговоров. Они говорили о том, кто мог бы представлять страны на таких переговорах. Эта тема упоминалась, действительно», — поделился представитель Кремля.
Песков уточнил, что Москва рассчитывает на то, что переговоры на экспертном уровне продолжатся в ближайшие дни. Однако имя главного российского переговорщика пресс-секретарь пока не раскрыл.
Ранее в Кремле раскрыли возможные темы ближайших переговоров РФ и США. На предстоящей встрече представителей технических групп в ближайшие дни планируется обсудить, среди прочего, некоторые аспекты урегулирования ситуации в Украине. Одной из основных тем переговоров станет возобновление черноморской инициативы. Напомним, что ранее была достигнута договорённость о встрече представителей Штатов и России, которая скоро пройдёт в столице Саудовской Аравии.
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