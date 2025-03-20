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20 марта, 11:49

В World Boxing выразили готовность обсудить участие российских боксёров в ОИ-2028

Глава международной организации World Boxing Борис ван дер Ворст планирует поднять обсуждение по поводу участия российских боксёров на Олимпийских играх в 2028 году в Лос-Анджелесе. Данный вид спорта ранее был официально включён в программу соревнований.

«Для нас очень важно объединить весь боксёрский мир в World Boxing, чтобы лучшие боксёры выступили на Олимпиаде в Лос-Анджелесе», — сказал ван дер Ворст в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что приоритетными для организации являются интересы боксёров. Именно поэтому важно озаботиться включением в международное состязание российских спортсменов, подытожил ван дер Ворст.

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Ранее пока ещё действующий президент МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь шанс поучаствовать в Олимпийских играх-2026. По его словам, к соревнованиям должны быть допущены все спортсмены, соблюдающие правила нейтрального статуса. Выборы нового президента МОК, напомним, назначены на 20 марта.

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Shutterstock / FOTODOM / FOTOKITA

Мария Любицкая
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