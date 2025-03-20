«Всё повышибало»: Life.ru публикует видео последствий самой массированной атаки ВСУ на Энгельс
SHOT опубликовал видео с последствиями атаки ВСУ в Энгельсе
Жители Саратовской области рассказали, что дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ), которыми был атакован регион, были начинены стальными шариками. Видео с последствиями атаки беспилотников в Энгельсе опубликовал SHOT.
Видео с последствиями атаки в Энгельсе. Видео © SHOT
«Все окна повыбивало. < > Просто всё шарами этими. < > Крылья валяются. < > Вон у дядь Сани вообще всё повышибало», — описывает обстановку автор ролика.
По данным телеграм-канала, во многих домах выбило окна взрывной волной, а по стенам пошли трещины. На участках местные жители также находят остатки частей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе крылья с маркировками и моторы. Предварительно, это детали от дронов кустарной сборки. Есть и целый беспилотник, его нашли в огороде.
На участках местные жители также находят остатки частей БПЛА. Фото © SHOT
Напомним, что в ночь на четверг, 20 марта, Саратовская область подверглась самой мощной атаке украинских дронов. Российские средства ПВО сбили 54 беспилотника. В регионе не менее десяти человек пострадали при данном налёте. Один из БПЛА выбил окна в больнице, второй атаковал нефтебазу в Энгельсе, несмотря на достигнутые договорённости о прекращении ударов по энергообъектам.