«Всё повышибало»: Life.ru публикует видео последствий самой массированной атаки ВСУ на Энгельс

Жители Саратовской области рассказали, что дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ), которыми был атакован регион, были начинены стальными шариками. Видео с последствиями атаки беспилотников в Энгельсе опубликовал SHOT.

Видео с последствиями атаки в Энгельсе. Видео © SHOT

«Все окна повыбивало. < > Просто всё шарами этими. < > Крылья валяются. < > Вон у дядь Сани вообще всё повышибало», — описывает обстановку автор ролика.

По данным телеграм-канала, во многих домах выбило окна взрывной волной, а по стенам пошли трещины. На участках местные жители также находят остатки частей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе крылья с маркировками и моторы. Предварительно, это детали от дронов кустарной сборки. Есть и целый беспилотник, его нашли в огороде.

На участках местные жители также находят остатки частей БПЛА. Фото © SHOT