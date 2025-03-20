Минздрав региона рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Энгельсе

Один из двух пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Энгельс находится в состоянии средней тяжести. Об этом 20 марта сообщил Денис Грайфер, заместитель министра здравоохранения региона.

Он отметил, что медики продолжают обследование пострадавшего. Вторая пострадавшая, пациентка Энгельской городской больницы № 1, на которую упали обломки БПЛА, чувствует себя удовлетворительно, и её жизни ничего не угрожает. Грайфер также добавил, что в связи с инцидентом были внесены изменения в работу скорой помощи: теперь «скорая» будет доставлять пациентов в медицинские учреждения Саратова, где есть свободные койки для госпитализации.