Минздрав региона рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Энгельсе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / khuncho24
Один из двух пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Энгельс находится в состоянии средней тяжести. Об этом 20 марта сообщил Денис Грайфер, заместитель министра здравоохранения региона.
Он отметил, что медики продолжают обследование пострадавшего. Вторая пострадавшая, пациентка Энгельской городской больницы № 1, на которую упали обломки БПЛА, чувствует себя удовлетворительно, и её жизни ничего не угрожает. Грайфер также добавил, что в связи с инцидентом были внесены изменения в работу скорой помощи: теперь «скорая» будет доставлять пациентов в медицинские учреждения Саратова, где есть свободные койки для госпитализации.
В ночь на 20 марта Саратовская область подверглась самой мощной с начала СВО атаке дронов. В результате было сбито 54 беспилотника. В Энгельсе в ходе этой атаки пострадали два человека. Один из дронов выбил окна в больнице, второй, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении ударов по объектам энергетики, беспилотник атаковал нефтебазу. В связи с произошедшим в Энгельском районе был введен режим чрезвычайной ситуации.