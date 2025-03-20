Посол КНР в РФ назвал страшные последствия развязанной США тарифной войны

Китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал, почему развязанная Соединёнными Штатами «тарифная война» принесёт убытки не только самим США, но и всему миру. Об этом сообщает aif.ru.

Во-первых, «тарифная война» нанесёт суровый ущерб многосторонней торговой системе, отметил дипломат. По его словам, Вашингтон лишь накаляет обстановку, повышая тарифы на сталь и алюминий, демонстрируя пренебрежительное отношение к правилам, по которым работает весь этот механизм.

Во-вторых, из-за ударов «тарифной войны» пострадают и без того уязвимые экономически африканские страны, а в Японии прибыль от продажи автомобилей сократится на 30%, приведя к убыткам в 3 триллиона японских йен. Кроме того, прогнозы экономического роста Мексики из-за действий США снизились с 1,2 % до 0,6 %.

В-третьих, продолжает посол, экономика во всём мире замедлит из-за действий США свой рост. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что нынешняя тарифная политика США отразится на сокращении инвестиций, нарушении логистики поставок, а Всемирный банк (ВБ) указывает, что введение Штатами 10% всеобъемлющих тарифов с принятием таких же контрмер от партнёров будет означать снижение темпов роста мировой экономики на 0,3 %.

Кстати, Канада уже отвечает Соединённым Штатам своими санкциями. Ранее канадский регион пригрозил прекратить поставки электроэнергии в США, погрузив страну в Средневековье. По словам главы правительства провинции Онтарио, ответ будет сильнее, чем американские пошлины.