Потратят 800 млрд евро: Европу уличили в начале новой гонки вооружений
Эксперт Топорнин: Страны ЕС начинают очередную гонку вооружений
Государства Евросоюза (ЕС) планируют вступить в новую гонку вооружений. Они направили несколько сотен миллиардов евро на перевооружение блока. С таким заявлением выступил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в беседе с РИА «Новости».
«Они собираются потратить на это 800 миллиардов евро. Значит, у них должно появиться новейшее оборудование, которое не освоишь за пару дней. Специалистов надо обучать минимум полгода, а то и больше. (...) Этого требует и новая гонка вооружений, в которую вступает Европа», — отметил Топорнин.
Эксперт добавил, что Брюссель не способен отдать приказ странам увеличить их армии.Это могут сделать лишь парламенты стран объединения.
Напомним, ранее лидеры ЕС согласовали план Еврокомиссии на сумму 800 миллиардов евро для усиления обороны. Этот масштабный проект направлен на укрепление военного потенциала Европы. В Кремле реагировали на планы милитаризации ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за протеканием данного процесса, и глубоко обеспокоена происходящим.
Shutterstock / FOTODOM / Anelo