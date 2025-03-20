Потратят 800 млрд евро: Европу уличили в начале новой гонки вооружений

Государства Евросоюза (ЕС) планируют вступить в новую гонку вооружений. Они направили несколько сотен миллиардов евро на перевооружение блока. С таким заявлением выступил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в беседе с РИА «Новости».

«Они собираются потратить на это 800 миллиардов евро. Значит, у них должно появиться новейшее оборудование, которое не освоишь за пару дней. Специалистов надо обучать минимум полгода, а то и больше. (...) Этого требует и новая гонка вооружений, в которую вступает Европа», — отметил Топорнин.

Эксперт добавил, что Брюссель не способен отдать приказ странам увеличить их армии.Это могут сделать лишь парламенты стран объединения.