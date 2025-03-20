Песков: Путин направил послание лидеру Сирии Аш-Шараа
Президент России Владимир Путин направил новому сирийскому лидеру Ахмеду аш-Шараа послание. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения её суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — указал представитель Кремля на брифинге.
Путин подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству с Дамаском, отметил Песков. Пресс-секретарь главы государства пояснил, что речь идёт о всём комплексе вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных отношений между РФ и Сирией.
Напомним, в феврале Путин впервые созвонился с лидером Сирии. Главы государств обсудили ситуацию в республике. Путин подтвердил готовность российской стороны содействовать улучшению социально-экономической обстановки в САР. Кроме того, Москва окажет гуманитарную помощь жителям республики. Путин и аш-Шараа также коснулись ряда актуальных тем сотрудничества в сфере экономики, торговли, образования и других.
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