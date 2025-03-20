Песков: Путин направил послание лидеру Сирии Аш-Шараа

«Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения её суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — указал представитель Кремля на брифинге.