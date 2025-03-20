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20 марта, 14:15

Силовики нагрянули с обысками в ещё одну столичную IT-компанию

ТАСС: В Москве в офисе IT-компании «Ланит» силовики проводят обыски

В Москве в офисе крупнейшей IT-компании «Ланит» проходят обыски. Их проводят силовики, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время правоохранительные органы проводят обыски в компании «Ланит», а также изучают документацию», — уточнили в агентстве.

Также сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе одной из ведущих IT-компаний «Крок» в Москве. Причины визита силовиков неизвестны.

ФСБ и СК проводят обыск в офисе Ростехнадзора в Челябинске
ФСБ и СК проводят обыск в офисе Ростехнадзора в Челябинске

Ранее в Татарстане МВД и ФСБ накрыли сеть узлов связи украинских мошенников. В результате обысков изъято 12 сим-банков, более 2700 сим-карт, компьютерная техника и другие доказательства. Преступники звонили гражданам, выдавая себя за представителей мобильных операторов, и выманивали коды доступа к приложениям «Госуслуг». Затем на основании этих кодов оформляли микрокредиты и требовали перевести деньги на «безопасные» счета.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Алена Пенчугина
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