Силовики нагрянули с обысками в ещё одну столичную IT-компанию

В Москве в офисе крупнейшей IT-компании «Ланит» проходят обыски. Их проводят силовики, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время правоохранительные органы проводят обыски в компании «Ланит», а также изучают документацию», — уточнили в агентстве.

Также сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе одной из ведущих IT-компаний «Крок» в Москве. Причины визита силовиков неизвестны.