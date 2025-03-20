Глава Евросовета в милитаристском запале призвал Киев продолжать воевать

Временная остановка огня на Украине может стать большой стратегической ошибкой для Киева. С таким заявлением выступил глава Европейского совета Антониу Кошта в беседе с телеканалом RTP.

Политик заявил, что дорожит усилиями Штатов по «привлечению» РФ к диалогу, однако не верит, что Москва будет выполнять договорённости.

«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперёд, отлично. Будем на это надеяться», — сказал Кошта.

Глава Евросовета добавил, что остановка огня якобы может быть использована Москвой для того, чтобы армия могла реорганизоваться и снова напасть. Это было бы стратегической ошибкой, заключил политик.