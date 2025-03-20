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20 марта, 15:15
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Поляков призвали запастись едой и лекарствами на три дня

PAP: МВД Польши порекомендовало гражданам иметь стратегические запасы на три дня

Гражданам Польши следует создать аварийные запасы всего необходимого для автономной жизни на три дня. С таким призывом выступил заместитель министра внутренних дел страны Веслав Лесникевич.

«Будем готовы — в рамках своих возможностей — по крайней мере три дня продержаться без помощи государства. В кризисной ситуации государство не сможет заменить действий самого гражданина», — приводит агентство РАР слова Лесникевича.

Министр призвал сделать запасы воды, еды, лекарств, средств гигиены и освещения без использования электросетей. Также представитель ведомства посоветовал подзарядить внешние аккумуляторы (пауэрбанки). Лесникевич порекомендовал приготовить транзисторные радиоприёмники, которые в случае чего могут стать единственным средством для получения сообщений.

По словам замглавы польского МВД, в случае природных катастроф или начала военного конфликта помощь гражданам готовы оказывать 16 тысяч добровольных местных пожарных команд и пять тысяч спасательных команд государственной службы пожарной охраны.

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Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда обратился к США с просьбой о поставках ядерного оружия. Политик обсуждал этот вопрос со спецпосланником президента по Украине Китом Келлогом. Премьер-министр Польши Дональд Туск тоже говорил о необходимости доступа страны к ядерному и другим типам неконвенционального оружия.

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Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Дарья Нарыкова
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