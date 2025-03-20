Поляков призвали запастись едой и лекарствами на три дня

Гражданам Польши следует создать аварийные запасы всего необходимого для автономной жизни на три дня. С таким призывом выступил заместитель министра внутренних дел страны Веслав Лесникевич.

«Будем готовы — в рамках своих возможностей — по крайней мере три дня продержаться без помощи государства. В кризисной ситуации государство не сможет заменить действий самого гражданина», — приводит агентство РАР слова Лесникевича.

Министр призвал сделать запасы воды, еды, лекарств, средств гигиены и освещения без использования электросетей. Также представитель ведомства посоветовал подзарядить внешние аккумуляторы (пауэрбанки). Лесникевич порекомендовал приготовить транзисторные радиоприёмники, которые в случае чего могут стать единственным средством для получения сообщений.