Россиянин умер спустя полгода мучений из-за того, что ему не могли поставить диагноз

В Волгограде в областной больнице мер 52-летний мужчина, которому врачи не могли более полугода установить правильный диагноз. Об этом сообщает портал V1.RU.

По словам его родственников, мужчина страдал от высокой температуры и болей в конечностях на протяжении семи месяцев. В последние месяцы его состояние резко ухудшилось: он испытывал сильный ночной кашель и удушье.

Родные утверждают, что врачи Жирновской районной больницы не смогли определить причину его недомогания. Перевести пациента в областную больницу согласились только тогда, когда его состояние стало критически тяжелым.

В новой медицинской учреждении врачи поставили диагноз — инфекционный эндокардит, но, к сожалению, было уже слишком поздно: мужчина скончался через две недели после этого.

Дочь покойного настаивает на привлечении врачей к ответственности за случившееся, и в больнице планируют провести внутреннюю проверку.