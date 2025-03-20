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20 марта, 15:33

Россиянин умер спустя полгода мучений из-за того, что ему не могли поставить диагноз

V1.RU: В Волгограде умер мужчина, которому полгода не могли поставить диагноз

В Волгограде в областной больнице мер 52-летний мужчина, которому врачи не могли более полугода установить правильный диагноз. Об этом сообщает портал V1.RU.

По словам его родственников, мужчина страдал от высокой температуры и болей в конечностях на протяжении семи месяцев. В последние месяцы его состояние резко ухудшилось: он испытывал сильный ночной кашель и удушье.

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Родные утверждают, что врачи Жирновской районной больницы не смогли определить причину его недомогания. Перевести пациента в областную больницу согласились только тогда, когда его состояние стало критически тяжелым.

В новой медицинской учреждении врачи поставили диагноз — инфекционный эндокардит, но, к сожалению, было уже слишком поздно: мужчина скончался через две недели после этого.

Дочь покойного настаивает на привлечении врачей к ответственности за случившееся, и в больнице планируют провести внутреннюю проверку.

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Ранее в Санкт-Петербурге мужчина умер прямо во время приёма в кабинете кардиолога. Пациент едва успел перешагнуть порог кабинета, после чего резко упал на пол и потерял сознание. Попытки медиков спасти его оказались безуспешными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /nimito

Марина Фещенко
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