В Роскосмосе анонсировали кадровые изменения в ракетно-космической отрасли. В пресс-службе организации рассказали, что наблюдательный совет согласовал кандидатов на руководящие должности в госкорпорации. Алена Руденко была назначена статс-секретарём — заместителем генерального директора.

Кроме того, на пост генерального директора ЦНИИмаш назначен Василий Титов, который до февраля 2025 года занимал должность заместителя генерального директора института. Новым руководителем НПО Лавочкина стал Василий Марфин, ранее занимавший должность заместителя гендиректора «ПРОМТЕХ – Ульяновск» и имевший опыт работы на руководящих позициях в Роскосмосе, ЦНИИмаш и НПО Энергомаш.