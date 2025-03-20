В Роскосмосе анонсировали кадровые изменения в ракетно-космической отрасли
Алена Руденко стала статс-секретарём — заместителем гендиректора Роскосмоса
В Роскосмосе анонсировали кадровые изменения в ракетно-космической отрасли. В пресс-службе организации рассказали, что наблюдательный совет согласовал кандидатов на руководящие должности в госкорпорации. Алена Руденко была назначена статс-секретарём — заместителем генерального директора.
«Алена Руденко назначена статс-секретарём – заместителем гендиректора госкорпорации. Ранее она занимала пост статс-секретаря – заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ», — уточнили в пресс-службе Роскосмоса.
Кроме того, на пост генерального директора ЦНИИмаш назначен Василий Титов, который до февраля 2025 года занимал должность заместителя генерального директора института. Новым руководителем НПО Лавочкина стал Василий Марфин, ранее занимавший должность заместителя гендиректора «ПРОМТЕХ – Ульяновск» и имевший опыт работы на руководящих позициях в Роскосмосе, ЦНИИмаш и НПО Энергомаш.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов узнал, что он «главный краш россиянок». Он со смущением воспринял новость о том, что женщины сочли его «самым красивым чиновником». Напомним, что 39-летний Баканов был назначен на пост относительно недавно — 6 февраля этого года.
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