Турецкая полиция применила водомёты и резиновые пули для разгона протестующих

В Турции продолжаются массовые протесты из-за задержания мэра Стамбула, которые всё чаще перерастают в ожесточённые стычки с полицейским спецназом. Улицы крупнейших городов страны заполонили тысячи человек, не согласных с действиями властей.

В Анкаре в эти часы студенты Ближневосточного технического университета начали строить баррикады из мусорных контейнеров. В Измире полиция применила водомёты, а в Стамбуле завязалась схватка между протестующими и силовиками. Правоохранительные органы пускают в ход дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. Всё это время толпы скандируют лозунги с требованием отставки президента.

Разгон акции. Видео © X / Onur Öncü