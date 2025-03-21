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20 марта, 22:08

Турецкая полиция применила водомёты и резиновые пули для разгона протестующих

В Турции продолжаются массовые протесты из-за задержания мэра Стамбула, которые всё чаще перерастают в ожесточённые стычки с полицейским спецназом. Улицы крупнейших городов страны заполонили тысячи человек, не согласных с действиями властей.

В Анкаре в эти часы студенты Ближневосточного технического университета начали строить баррикады из мусорных контейнеров. В Измире полиция применила водомёты, а в Стамбуле завязалась схватка между протестующими и силовиками. Правоохранительные органы пускают в ход дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. Всё это время толпы скандируют лозунги с требованием отставки президента.

Разгон акции. Видео © X / Onur Öncü

Также сообщается о пострадавших. Травмы получили шестеро полицейских и более сотни участников акции, против которых задействовали газ.

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Напомним, что ордер на арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу был выдан 19 марта. Правоохранители задержали его и доставили в суд. Чиновник подозревается в коррупции.

Обложка ©

X / Onur Öncü

Тимур Хингеев
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