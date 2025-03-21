В Совфеде раскрыли дату поездки делегатов РФ в Эр-Рияд

Делегаты РФ отправятся в Саудовскую Аравию на встречу с США уже в воскресенье, 23 марта. Возвращение запланировано на вторник. Об этом рассказал один из участников переговоров, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в беседе с РИА «Новости».