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21 марта, 06:08

В Совфеде раскрыли дату поездки делегатов РФ в Эр-Рияд

Карасин: Делегация России отправится на переговоры с США в Эр-Рияд в воскресенье

Делегаты РФ отправятся в Саудовскую Аравию на встречу с США уже в воскресенье, 23 марта. Возвращение запланировано на вторник. Об этом рассказал один из участников переговоров, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в беседе с РИА «Новости».

«У нас понедельник — рабочий день. Во вторник вернёмся», — пояснил сенатор, добавив, что вылет запланирован на воскресенье.

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут не на министерском уровне
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут не на министерском уровне

Недавно стало известно, что российскую делегацию возглавят сенатор, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Переговоры запланированы на 24 марта в Эр-Рияде.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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