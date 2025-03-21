В Совфеде раскрыли дату поездки делегатов РФ в Эр-Рияд
Карасин: Делегация России отправится на переговоры с США в Эр-Рияд в воскресенье
Делегаты РФ отправятся в Саудовскую Аравию на встречу с США уже в воскресенье, 23 марта. Возвращение запланировано на вторник. Об этом рассказал один из участников переговоров, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в беседе с РИА «Новости».
«У нас понедельник — рабочий день. Во вторник вернёмся», — пояснил сенатор, добавив, что вылет запланирован на воскресенье.
Недавно стало известно, что российскую делегацию возглавят сенатор, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Переговоры запланированы на 24 марта в Эр-Рияде.
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