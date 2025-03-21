Победительницу «Битвы экстрасенсов» Джулию Ванг, сменившую пол, заподозрили в терроризме
Победительницу «Битвы экстрасенсов» Ванг обвинили в причастности к терроризму
Джулия Ванг до смены пола и после. Обложка © Коллаж Life.ru / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thomaswinsor.real
Сменившую пол ведунью Джулию Ванг, которая запомнилась после победы в шоу «Битва экстрасенсов», требуют проверить на причастность к терроризму. Подписчик сменившей пол колдуньи написал на неё заявление, узнал SHOT.
Заявитель пояснил, что Джулия Ванг, ныне Томас Винзор-Ньютон, в соцсетях ведёт террористическую деятельность, вербует в свою группировку новых членов со всей России, обсуждает донаты ВСУ и якобы призывает устроить взрыв. Сейчас эта информация проверяется
Тем временем Московская прокуратура проводит доследственную проверку из-за интервью, где блогер и коуч Арсен Маркарян призывает к терроризму в отношении россиян с использованием беспилотников. В январе этого года стало известно, что прокуратура Москвы завести уголовное дело против блогера Арсена Маркаряна о призывах к терроризму из-за интервью на YouTube, в котором он говорил, что нужно запускать беспилотники по жилым домам в России. Блогер и инфобизнесмен из Самары рассуждает в соцсетях в том числе о превосходстве мужчин над женщинами. На него на разных площадках подписаны порядка 500 тысяч человек.