Перепутали со стриптизёршей: «Королеву бурлеска» Бежецкую избили во время выступления 8 марта

Столичную «королеву бурлеска» Лялю Бежецкую избили во время выступления 8 марта за отказ явить зрителям своё тело. Её перепутали со стриптизершей и бросили в витрину. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

В одном из московских заведений Ляля готовилась к представлению, когда на неё бросилась посетительница. Она попыталась расцарапать лицо «королеве бурлеска», а вскоре подоспел ещё и бойфренд нападавшей. Он схватил артистку и бросил в стеклянный шкаф. Причиной таких действий стало несоответствие ожиданий с реальностью. Гости были уверены, что перед ними стриптизерша, требовали наготы, но та отказала.

Бежецкая продолжила выступать с осколком стекла в ноге. Добраться до больницы смогла лишь глубокой ночью, где рану заштопали.