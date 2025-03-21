Перепутали со стриптизёршей: «Королеву бурлеска» Бежецкую избили во время выступления 8 марта
Mash: «Королеву бурлеска» Бежецкую избили во время выступления 8 марта в Москве
Ляля Бежецкая. Обложка © VK / Ляля Бежецкая
Столичную «королеву бурлеска» Лялю Бежецкую избили во время выступления 8 марта за отказ явить зрителям своё тело. Её перепутали со стриптизершей и бросили в витрину. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
В одном из московских заведений Ляля готовилась к представлению, когда на неё бросилась посетительница. Она попыталась расцарапать лицо «королеве бурлеска», а вскоре подоспел ещё и бойфренд нападавшей. Он схватил артистку и бросил в стеклянный шкаф. Причиной таких действий стало несоответствие ожиданий с реальностью. Гости были уверены, что перед ними стриптизерша, требовали наготы, но та отказала.
Бежецкая продолжила выступать с осколком стекла в ноге. Добраться до больницы смогла лишь глубокой ночью, где рану заштопали.
А недавно 47-летний Валерий отмечал 8 Марта с друзьями в баре и попытался познакомиться с одной из посетительниц. То ли ухажёр был слишком назойливым, то ли по другой причине, но женщина позвала на помощь дочь и её подругу. В результате три дамы жестоко избили Валерия до смерти. Однако экспертиза показала, что причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.