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21 марта, 09:22

Страховщики назвали главные страхи россиян из-за квартиры

Опрос: Только 21% россиян имеют страховку на квартиру

65% россиян беспокоятся о безопасности своего жилья, когда уезжают на короткие поездки. 17% испытывают тревогу перед длительными командировками, а каждый десятый переживает даже при кратковременном отсутствии. При этом только 21% респондентов имеют страховку на квартиру, свидетельствуют результаты опроса, которые публикует RG.ru.

Наибольшее беспокойство вызывает оставленная включенной техника (58%), страх затопления из-за соседей испытывают 47%, а 44% не уверены в надежности своей сантехники. Каждый третий опасается кражи или взлома.

Среди способов контроля за жильём россияне выделяют видеонаблюдение (63%), датчики утечки воды (62%) и дымовые датчики (42%). 55% опрошенных считают страхование жилья полезным, и половина готова тратить на полис до 10 тысяч рублей в год, а каждый пятый — до 20 тысяч. Однако на момент опроса лишь 21% имели действующую страховку.

Аналитики отмечают, что каждая пятая квартира пострадала в отсутствие хозяев, причем 46% страховых случаев были связаны с затоплением по вине соседей, а 41% — по вине самих владельцев. В 2024 году россияне потратили на страхование имущества 126,2 миллиарда рублей, что на 7,6% больше, чем в прошлом году. Основной рост связан со страхованием строений, особенно в свете увеличения выплат по случаям, связанным со стихийными бедствиями. Наибольшее количество обращений связано с градом (35%), ураганами и штормами (19%) и затоплениями (17%).

Россиянам рассказали, как застраховать жильё от пожара, потопа и грабителей
Россиянам рассказали, как застраховать жильё от пожара, потопа и грабителей

Ранее россиянам дали советы по оформлению страховки. В частности, специалист рекомендовал быть осторожными с акциями при покупке страховых пакетов. Кроме того, важно проявлять внимательность при оформлении страхового полиса, чтобы избежать ловушек мошенников.

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Life.ru / «Шедеврум»

Александра Мышляева
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