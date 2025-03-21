В Энгельсе развернули оперштаб для жителей, чьё имущество пострадало от налёта БПЛА

В садовом товариществе «Малинки» в Энгельсе, расположенном в Саратовской области, создан оперативный штаб для сбора заявлений от владельцев повреждённых домов в результате атаки украинских БПЛА. Такую информацию озвучил глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов.

«На повороте в СНТ «Малинки» оперативный штаб администрации Энгельсского района продолжает принимать заявления от жителей, чьё имущество было повреждено в результате атаки БПЛА», — написал он в телеграм-канале.

Тем временем губернатор региона Роман Бусаргин поставил задачу собрать отзывы от каждого жителя, чьё имущество было повреждено. По словам Леонова, все заявки, связанные с предоставлением материальной помощи, будут обязательно рассмотрены. Сотрудники оперштаба также будут контактировать с заявителями для уточнения информации, запрашивать письменные обращения и документы, подтверждающие право собственности.