В Энгельсе развернули оперштаб для жителей, чьё имущество пострадало от налёта БПЛА
Леонов: В Энгельсе был создан оперштаб в связи с массированной атакой БПЛА
Оперштаб для жителей Саратовской области был развёрнут после масштабной атаки БПЛА. Обложка © Telegram / Максим Леонов
В садовом товариществе «Малинки» в Энгельсе, расположенном в Саратовской области, создан оперативный штаб для сбора заявлений от владельцев повреждённых домов в результате атаки украинских БПЛА. Такую информацию озвучил глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов.
«На повороте в СНТ «Малинки» оперативный штаб администрации Энгельсского района продолжает принимать заявления от жителей, чьё имущество было повреждено в результате атаки БПЛА», — написал он в телеграм-канале.
Тем временем губернатор региона Роман Бусаргин поставил задачу собрать отзывы от каждого жителя, чьё имущество было повреждено. По словам Леонова, все заявки, связанные с предоставлением материальной помощи, будут обязательно рассмотрены. Сотрудники оперштаба также будут контактировать с заявителями для уточнения информации, запрашивать письменные обращения и документы, подтверждающие право собственности.
Напомним, что в ночь на четверг, 20 марта, Саратовская область подверглась самой мощной атаке украинских дронов. Российские средства ПВО сбили 54 беспилотника. В регионе не менее десяти человек пострадали при данном налёте. Один из БПЛА выбил окна в больнице, второй атаковал нефтебазу в Энгельсе, несмотря на договорённости о прекращении ударов по энергообъектам.