Во Франции запретили вещание двух российских каналов

Во Франции в связи с санкциями Евросоюза запретили вещание двух российских каналов: СТС и Пятого канала. Об этом сообщило Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom).

«Эти сервисы контролирует компания АО «Национальная Медиа Группа», средства и экономические ресурсы которой заморожены в рамках положений европейских санкций, что влечёт за собой запрет на трансляцию контента этих каналов», — следует из заявления медиарегулятора.

Arcom обязал французского производителя спутников Eutelsat прекратить вещание Пятого канала и СТС.