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Регион
21 марта, 09:13

Во Франции запретили вещание двух российских каналов

Arcom: Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС

Во Франции в связи с санкциями Евросоюза запретили вещание двух российских каналов: СТС и Пятого канала. Об этом сообщило Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom).

«Эти сервисы контролирует компания АО «Национальная Медиа Группа», средства и экономические ресурсы которой заморожены в рамках положений европейских санкций, что влечёт за собой запрет на трансляцию контента этих каналов», — следует из заявления медиарегулятора.

Arcom обязал французского производителя спутников Eutelsat прекратить вещание Пятого канала и СТС.

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Напомним, что ранее Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. В чёрный список внесли 48 физических и 35 юридических лиц. Также ограничения коснулись 74 судов, якобы входящих в теневой флот России, и 8 российских СМИ. РФ ответила на это стоп-листом. Москва внесла в стоп-лист отдельных представителей структур Совета Европы.

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Shutterstock / FOTODOM / Seamm

Алена Пенчугина
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