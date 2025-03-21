В Совфеде пригрозили судимостью депутату, который захотел «сжечь всех собачников»

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал слова депутата КПРФ Николая Арефьева, пригрозив ему уголовной статьёй. Ранее парламентарий коммунистической партии заявил, что готов «сжечь всех собачников» за одного разорванного ребёнка.

«Депутаты от КПРФ раскрываются всё ярче, заявления всё радикальнее. <...> С такими заявлениями не только мандата можно лишиться (переживаю за коллегу очень сильно), но и судимость получить», — написал Клишас в телеграм-канале.

Сенатор предложил депутату более подробно ознакомиться со статьёй ч. 2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды). Он также призвал ожидать, будет ли какая-либо реакция руководства Госдумы на резкое заявление Арефьева.