В Совфеде пригрозили судимостью депутату, который захотел «сжечь всех собачников»
Сенатор Клишас пригрозил депутату Арефьеву статьёй за призыв «сжигать собачников»
Андрей Клишас (слева) и Николай Арефьев. Обложка © ТАСС / Сергей Петров, Сергей Фадеичев
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал слова депутата КПРФ Николая Арефьева, пригрозив ему уголовной статьёй. Ранее парламентарий коммунистической партии заявил, что готов «сжечь всех собачников» за одного разорванного ребёнка.
«Депутаты от КПРФ раскрываются всё ярче, заявления всё радикальнее. <...> С такими заявлениями не только мандата можно лишиться (переживаю за коллегу очень сильно), но и судимость получить», — написал Клишас в телеграм-канале.
Сенатор предложил депутату более подробно ознакомиться со статьёй ч. 2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды). Он также призвал ожидать, будет ли какая-либо реакция руководства Госдумы на резкое заявление Арефьева.
Напомним, накануне депутат Госдумы Николай Цед заявил, что сегодня для борьбы с бездомными собаками следует применить советскую практику — производить из них хозяйственное мыло. Важно помнить, что бродячие псы, с хозяином или без него, являются «зубастым оружием», указал парламентарий. Вскоре его поддержал коллега из КПРФ,