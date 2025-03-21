Мизулина испугалась за Вову после заявлений депутатов о собаках

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина испугалась за своего пса Вову после заявления депутата, который грозился сжечь собачников. Об этом общественница написала в своём телеграм-канале.

Пёс Вова. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

«Я тоже «собачник». Стоит ли нам с Вовой бояться депутатов? Как правоохранительные органы и руководство Госдумы относится к такого рода экстремистским заявлениям? Собираются ли депутаты «сжигать» избирателей, которые за них голосовали? Ведь среди них много владельцев животных», — говорится в сообщении.