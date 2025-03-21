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21 марта, 14:47

Мизулина испугалась за Вову после заявлений депутатов о собаках

Мизулина испугалась за своего пса Вову после слов депутата о сожжении собачников

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина испугалась за своего пса Вову после заявления депутата, который грозился сжечь собачников. Об этом общественница написала в своём телеграм-канале.

Пёс Вова. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

Пёс Вова. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

«Я тоже «собачник». Стоит ли нам с Вовой бояться депутатов? Как правоохранительные органы и руководство Госдумы относится к такого рода экстремистским заявлениям? Собираются ли депутаты «сжигать» избирателей, которые за них голосовали? Ведь среди них много владельцев животных», — говорится в сообщении.

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Ранее депутат Госдумы Николай Цед заявил, что сейчас для борьбы с бездомными собаками нужно применить советскую практику — производить из них хозяйственное мыло. Важно помнить, что бродячие псы, с хозяином или без него, являются «зубастым оружием», которое может «выстрелить» в самый неожиданный момент, отметил он. Следом ещё один депутат Николай Арефьев сказал, что готов обливать бензином и сжигать хозяев собак за каждого покусанного ребёнка.

Николай Рюмин
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