«Явно перешли грань»: В Петербурге фитнес-клуб обвинили в нарушении закона из-за запрета бикини

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» высказался о правилах фитнес-клуба Fitness Plaza, которые запрещают плавание в бассейне в бикини и других раздельных купальниках, но допускают мусульманские буркини. Эти правила ранее вызвали активное обсуждение в социальных сетях

«Нужно перепроверить эту информацию. Но если всё так, то здесь явно перешли грань. Возможно, даже допустили нарушение Уголовного кодекса. Сегодня поступит обращение в прокуратуру», — сказал чиновник.

По его мнению, женщины имеют право самостоятельно решать, в каком купальнике посещать фитнес-клуб. Он отметил, что навязывание определённых стандартов является серьёзным нарушением, если не преступлением. Потапенко пообещал принять меры, вплоть до лишения лицензии и возбуждения уголовных дел.