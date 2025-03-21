«Явно перешли грань»: В Петербурге фитнес-клуб обвинили в нарушении закона из-за запрета бикини
Потапенко: Спортклуб в Петербурге нарушил закон, введя запрет на бикини
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» высказался о правилах фитнес-клуба Fitness Plaza, которые запрещают плавание в бассейне в бикини и других раздельных купальниках, но допускают мусульманские буркини. Эти правила ранее вызвали активное обсуждение в социальных сетях
«Нужно перепроверить эту информацию. Но если всё так, то здесь явно перешли грань. Возможно, даже допустили нарушение Уголовного кодекса. Сегодня поступит обращение в прокуратуру», — сказал чиновник.
По его мнению, женщины имеют право самостоятельно решать, в каком купальнике посещать фитнес-клуб. Он отметил, что навязывание определённых стандартов является серьёзным нарушением, если не преступлением. Потапенко пообещал принять меры, вплоть до лишения лицензии и возбуждения уголовных дел.
А ранее калужский депутат Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки в солнечные дни с целью повышения демографических показателей в России. Пользователи соцсетей предложили парламентариям тоже не отказывать себе в удовольствии и весной выйти на улицы без брюк. Народный избранник не отступил от своих спорных идей. Он заявил, что коллеги поддерживают его инициативу.
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