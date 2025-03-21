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21 марта, 11:43

Матч Россия — Замбия начнётся минутой молчания в память о погибших в «Крокусе»

Перед товарищеским матчем футбольных сборных России и Замбии 25 марта будет организована минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Перед матчем сборных России и Замбии пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле», — приводит сообщение ТАСС.

Игра состоится на стадионе «Динамо» и начнётся в 20:00 мск.

Раскрыты другие возможные цели исполнителей теракта в «Крокусе»
Раскрыты другие возможные цели исполнителей теракта в «Крокусе»

Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл почти год назад, 22 марта 2024 года. Боевики начали расстреливать людей, после чего подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, пострадали — больше 550. На следующей день четверо исполнителей теракта задержали в Брянской области, а в Москве арестовали свыше десяти их пособников. Недавно стало известно, что срок расследования обстоятельств теракта продлили до конца мая. Арест исполнителей теракта продлили до 22 мая.

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ТАСС / ЕРА /MAXIM SHIPENKOV

Никита Никонов
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