Матч Россия — Замбия начнётся минутой молчания в память о погибших в «Крокусе»

Перед товарищеским матчем футбольных сборных России и Замбии 25 марта будет организована минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).