«Ответка за Энгельс»: Военный эксперт объяснил мощный удар по Одессе

Военный аналитик Василий Дандыкин прокомментировал информацию о сильном ударе по Одессе минувшей ночью. Он отметил, что цель российских военных заключается в том, чтобы разрушить военное производство и логистику поставок западной помощи. Также эксперт указал, что этот удар можно рассматривать как ответ на атаку беспилотников ВСУ на Энгельс Саратовской области.

«Думаю, это в том числе ответка за налёт БПЛА на аэродром в Энгельсе. Плюс плановые действия ВС РФ. Одесса представляет для Киева интерес в плане логистики поставок оружия. Один из двух основных. Один — авиационный — в Польше, а тут через Дунай, через Румынию... Из города, насколько мне известно, передают, что дрожала вся Одесса», — сказал Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

Специалист отметил, что в первую очередь необходимо разрушить портовую инфраструктуру ВСУ, поскольку она не связана с энергетикой. Он предположил, что вскоре после удара по Одессе были также атакованы объекты ВСУ в Харькове и других местах.

Минобороны РФ пока не дало официальных комментариев или подтверждений по этому вопросу.