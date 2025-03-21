«Сближал народы»: Захарова рассказала, как Бедрос Киркоров спас памятник «Алёша»

«Вот сейчас мы живём в эпоху, когда многие деятели культуры выступают за отмену культуры, за отмену других деятелей культуры. А он человек, который свою жизнь положил, чтобы сближать народы наших стран. Точнее, не сближать, а чтобы это была единая жизнь, единая судьба, коль скоро и России, и Болгарии столько исторически приходилось переживать. И помимо всего прочего, помимо его вклада в это сближение, ведь он же отстоял памятник Алёше. Я очень хорошо помню, как лично Бедрос Киркоров сердце положил на то, чтобы памятник Алёше в Болгарии отстоять. Как он понимал общественность, как он звонил во все колокола, он был на передовой тогда, когда ещё многие не понимали, что это станет системой», — подчеркнула Захарова.