«Сближал народы»: Захарова рассказала, как Бедрос Киркоров спас памятник «Алёша»
Захарова назвала неоценимым вклад Бедроса Киркорова в сохранение памятника «Алёша»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на похоронах народного артиста России отметил, что певец силой служения искусству сближал народы. Также дипломат напомнила, что уроженец болгарской Варны отстоял памятник «Алёша» в Пловдиве.
Мария Захарова оценила заслугу Бедроса Киркорова в сохранении памятника «Алёша» в Пловдиве. Видео © Life.ru
«Вот сейчас мы живём в эпоху, когда многие деятели культуры выступают за отмену культуры, за отмену других деятелей культуры. А он человек, который свою жизнь положил, чтобы сближать народы наших стран. Точнее, не сближать, а чтобы это была единая жизнь, единая судьба, коль скоро и России, и Болгарии столько исторически приходилось переживать. И помимо всего прочего, помимо его вклада в это сближение, ведь он же отстоял памятник Алёше. Я очень хорошо помню, как лично Бедрос Киркоров сердце положил на то, чтобы памятник Алёше в Болгарии отстоять. Как он понимал общественность, как он звонил во все колокола, он был на передовой тогда, когда ещё многие не понимали, что это станет системой», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД назвала неоценимым вклад Бедроса Киркорова в то, что памятник советскому солдату-освободителю продолжает стоять в Пловдиве.
Родившийся в Варне Бедрос Киркоров приехал в СССР в 1962 году. Он поступил на 2-й курс ГИТИС в класс профессора Бориса Покровского.
Бедрос Киркоров умер 18 марта на 93-м году жизни. В последние годы отец Филиппа Киркорова чувствовал себя плохо из-за обострения многочисленных заболеваний — в том числе сердечно-сосудистых. 21 марта члены семьи, близкие друзья и коллеги прибыли в Храм Христа Спасителя, где прошла прощальная церемония с артистом.
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