«Служат в МЧС и на границе»: Депутатам после призыва сжигать собак напомнили, кто охраняет их сон

Заявление депутата Николая Арефьева о намерении сжечь собачников является совершенно неуместным. Об этом заявила Елена Драпеко, член комиссии Государственной думы по этике. Она отметила, что в России существует развитая система служебного собаководства. Собаки, вместе с волонтёрами, участвуют в поисках пропавших людей, а также работают в МЧС, помогая спасать людей из-под завалов.

«У нас гигантское применение собак в собаководстве и очень хорошие школы обучения. А тех, кто не занимается своими собаками, надо штрафовать и не давать им заводить животных. Я за то, чтобы чипировать всех животных», — сказала она в беседе с 360.ru.

Политик напомнила о том, что собакам устанавливают памятники. Эти животные сыграли важную роль в Великой Отечественной войне, помогая выносить раненых с поля боя. Также есть собаки, которые занимаются разминированием и служат на границе. Она подчеркнула, что в Москве и Санкт-Петербурге практически не осталось бездомных псов, и они не представляют угрозы для людей благодаря хорошо организованной системе финансирования.